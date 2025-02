AFP

O consumo de drogas está a aumentar entre os jovens, em Portugal, uma evolução preocupante que se verifica em várias regiões do país.



É o que demonstram os mais recentes relatórios nacionais, relativos a 2023.



Estes documentos vão ser apresentados, esta quarta-feira, no Parlamento, pelos responsáveis do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências.