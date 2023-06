Consumo de tabaco e álcool em Portugal volta a aumentar

São dados revelados pelo quinto Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas, elaborado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova para o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – SICAD.







Entre os demais consumos, o álcool é o mais problemático.Já no que respeita aos comportamentos aditivos sem substâncias, os valores, por exemplo, do jogocontinuam elevados, apesar de o problema parecer estabilizado. Ainda assim, mais de metade dos inquiridos admitem apostar em jogos a dinheiro.Mas nem tudo são más notícias. O uso de sedativos está nos 13 por cento, quase metade do valor de 2001.