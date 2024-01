Contas da Fenprof. Professores a ensinar mais de 200 alunos e a cumprir mais de 50 horas por semana

. A denúncia de trabalho excessivo havia já sido feita em 2017, quando as semanas laborais dos professores atingiam as 47 horas. “A situação agravou-se”, aponta, em declarações à agência Lusa, o dirigente sindical Vítor Godinho.Em causa estão condições de trabalho que podem levar os professores “à exaustão”, ainda segundo este responsável do Secretariado Nacional da Fenprof. Somam-se as “situações de

Na ótica da Fenprof, é “preciso impedir que a ilegalidade se instale” em matéria de horas semanais de trabalho, para que “o inferno não seja o limite”.



“Os professores já não estão a dar o melhor de si. Ao terem 200 alunos a cargo, torna-se difícil conhecê-los a todos”, aponta Vítor Godinho.Só metade dos professores tem atribuídas menos de cinco turmas, número que a Fenprof define como limite máximo.

Mais de 50 horas por semana

– designadamente a preparar aulas, a apoiar alunos com dificuldades, a corrigir testes e a desempenhar tarefas do foro burocrático., de acordo com o inquérito da Fenprof.. Atualmente, cumprem mais três horas e meia.A Fenprof destaca o trabalho que vai desde cargos pedagógicos a apoio a alunos, tarefas administrativas, reuniões, substituição de colegas que faltam ou coadjuvações em sala de aula. Em média, os professores gastam 15 horas e 45 minutos na “componente não letiva de estabelecimento”, observa o inquérito.

A carga burocrática ocupa mais de quatro horas semanais. “Os professores gastam mais uma hora por semana em tarefas burocráticas do que em apoio aos seus alunos”, lamenta Vítor Godinho.



A Federação Nacional dos Professores volta a propor medidas que visam garantir as 35 horas semanais, desde logo “uma distinção séria e clara entre componentes letiva e não letiva do horário dos professores”.O caderno da Fenprof inclui ainda a redução da componente letiva de base para 20 horas semanais e a redução para quem tem cargos de natureza pedagógica “em número de horas condizente com as funções e tarefas a desempenhar”.



c/ Lusa