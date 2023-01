Contestado novo curso de medicina da Universidade Fernando Pessoa

Está a ser contestado o novo curso privado de Medicina aprovado à Universidade Fernando Pessoa, no Porto. O Conselho de Escolas Médicas não se conforma com a alegada falta de garantias de formação prática dos estudantes. À RTP, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior rejeita todas as acusações.