Continente e Madeira com chuva, vento e agitação marítima a partir de sexta-feira

"Vamos ter uma superfície frontal no dia 07 [sexta-feira] e outra no dia 08 [sábado]. Estas superfícies estão associadas a uma depressão que está neste momento em cavamento e a aproximar-se da região noroeste da Península Ibérica, onde vai permanecer e afetar o estado do tempo pelo menos até dia 09 [domingo]", adiantou.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje ainda está prevista chuva que pode ter alguma intensidade no litoral norte e centro durante o período da tarde, mas já com abertas na região sul.

"Gradualmente a partir de amanhã [sexta-feira] vamos ter a aproximação de uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte que vai trazer chuva para todo o território e para o qual já foi emitido aviso amarelo. Vai trazer também o aumento da intensidade do vento, soprando por vezes com rajadas em particular no litoral e nas terras altas, mas vai sentir-se um pouco por todo o pais", contou.

Esta previsão do estado do tempo, levou o IPMA a emitir aviso amarelo de chuva para todos os distritos de Portugal continental entre as 15:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado e de vento para o Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12:00 e as 21:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco por causa da queda de neve a partir das 18:00 de sexta-feira e até às 18:00 de sábado.

Segundo Ângela Lourenço, está também prevista o aumento gradual da agitação marítima, que vai fazer-se sentir mais no sábado, e queda de neve na Serra da Estrela já na tarde de sexta-feira, prolongando-se no sábado e estendendo-se a outra serras do norte e centro ara a cota acima dos 1.300/1.400 metros.

Por causa da agitação marítima, o IPMA emitiu aviso amarelo para Faro, Setúbal, Lisboa e Beja entre as 06:00 e as 18:00 de sábado.

Em relação às temperaturas em Portugal continental, a meteorologista do IPMA adiantou que a descida mais significativa será no sábado, dia em que a intensidade do vento fará aumentar o desconforto térmico.

"No dia 08 [sábado] vamos ter temperaturas máximas que podem chegar aos 13/14 graus no litoral e 02 a 05 graus nas regiões do interior. As mínimas serão [no sábado] de 07/08 graus no litoral norte e no interior inferiores a 0 graus", disse.

"As superfícies frontais vão também afetar o estado do tempo na Madeira com aumento da intensidade do vento. Vai durar praticamente três dias com vento por vezes forte com rajadas no arquipélago da Madeira. Está também previsto um aumento também da agitação marítima", disse.

No que diz respeito à chuva na Madeira, Ângela Lourenço indicou que será mais intensa na noite de hoje para sexta-feira, estando também prevista queda de neve nos dias 08 e 09 [sábado e domingo] nos pontos mais altos da ilha.

O IPMA emitiu aviso laranja para a costa da Norte da ilha da Madeira e para o Porto Santo por causa da agitação marítima forte entre as 03.00 e as 18:00 de sábado, passando depois a amarelo.

O arquipélago da Madeira está também sob aviso amarelo por causa da chuva e do vento forte.

O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.