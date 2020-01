Contingente militar português no Iraque está "bem"

"Estão fora de qualquer tipo de perigo. Estão principalmente na base de Besmayah, que fica a 250 e 300 quilómetros das duas bases que foram atacadas", acrescentou João Gomes Cravinho.



Segundo o ministro da Defesa, "estão muito longe do local onde decorreram os incidentes".



A base de Besmayah "é algo isolada", acrescentou o governante que em dezembro esteve no local juntamente com o primeiro-ministro.



João Gomes Cravinho frisa que não são os militares portugueses que "tratam da segurança da base. Mas a segurança foi reforçada".



"Eles próprios andam com coletes à prova de bala sempre que estão fora de edifícios".



Quanto a uma eventual retirada, o ministro reiterou que "é prematuro" falar em mandar regressar as tropas, afirmando que é preciso aguardar por mais desenvolvimentos em relação às posições das autoridades iraquianas.



João Gomes Cravinho adiantou que está em "estreita cooperação" com os aliados e que a "esperança é que em breve haja condições para retomar" as atividades de formação às forças iraquianas.



"A nossa missão é uma missão de formação. Os nossos militares não estão envolvidos em operações. Estão puramente a fazer formação".



Para já, a formação foi suspensa.