Continua fora de controlo o incêndio na Covilhã

Quase 600 operacionais estão no terreno, apoiados por cerca de duas centenas de viaturas. Ontem, as chamas estiveram perto da aldeia de verdelhos, mas sem colocarem casas ou pessoas em risco. À meia-noite, a proteção civil admitia a necessidade de mais horas para dominar as chamas. O segundo comandante regional do centro da proteção civil, Miguel Teixeira, justifica a dimensão do incêndio com o clima e a dificuldade de acessos, em declarações feitas ao início da madrugada.