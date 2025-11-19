Contra "cicatrizes na paisagem" Ambientalistas pedem aprovação da revisão da Lei das Pedreiras

Os ambientalistas pedem ao governo a aprovação, "sem mais demoras", do novo decreto-lei para que a Lei das Pedreiras seja, finalmente atualizada. Passados 7 anos do acidente de Borba que causou 5 mortos continua na gaveta e por aprovar a revisão da Lei das Pedreiras.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

Hugo Melo - RTP

VER MAIS
O alerta é da Associação ambientalista Zero que considera que o país continua a reger a atividade de exploração de pedreiras com um enquadramento legal obsoleto com 18 anos e que não dá as mínimas garantias de salvaguarda de uma exploração responsável e sustentável.

Para os ambientalistas está em causa a segurança de pessoas e bens, a proteção ambiental e a valorização dos territórios.

No dia em que passam sete anos da derrocada de uma estrada para o interior de pedreiras em Borba, no distrito de Évora, a Zero pede ao governo a aprovação da revisão da Lei das Pedreiras.
PUB
PUB