Contra "cicatrizes na paisagem" Ambientalistas pedem aprovação da revisão da Lei das Pedreiras

Os ambientalistas pedem ao governo a aprovação, "sem mais demoras", do novo decreto-lei para que a Lei das Pedreiras seja, finalmente atualizada. Passados 7 anos do acidente de Borba que causou 5 mortos continua na gaveta e por aprovar a revisão da Lei das Pedreiras.