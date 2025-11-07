País
Contra o pacote laboral. CGTP e UGT em conversações para greve geral
CGTP e UGT já estão em conversações e já marcaram reuniões dos órgãos nacionais para decidir uma greve geral a realizar-se na primeira quinzena de dezembro.
A avançar, será a primeira greve geral desde o tempo da Troika. A última realizou-me em 2013, há mais de dez anos.
A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pela RTP junto de fontes sindicais.
O assunto está a ser tratado em concertação social, mas a verdade é que desde a apresentação da proposta de Orçamento do Estado, as reuniões entre Governo, patrões e sindicatos têm sido sucessivamente agendadas e desmarcadas posteriormente.
A ministra do Trabalho tem dito que o Governo não vai eternizar a discussão na concertação social e que o projeto de alteração vai mesmo avançar no próximo ano.
Este sábado, a CGTP realiza uma marcha nacional contra o pacote laboral. É a segunda em três meses.
