Contrato Geração pode começar ainda este ano

Em troca, as empresas têm que contratar jovens desempregados.



Vieira da Silva diz que quer aplicar em pleno o contrato geração a partir de 2018, apesar de poder chegar já a algumas empresas e desempregados, de forma faseada, ainda este ano.



Declarações do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a poucas horas do arranque, em Lisboa, da conferência UNECE sobre o envelhecimento, organizada pela Comissão Económica da Região Europa das Nações Unidas, de onde vai sair a Declaração de Lisboa, com as linhas orientadoras de atuação dos Estados-membros para os próximos cinco anos.



À Antena 1, Vieira da Silva adianta que um dos principais objetivos da conferência passa por conseguir um compromisso de todos para que o tema do envelhecimento se mantenha na agenda internacional.



Centenas de países vão estar representados nesta conferência, em Lisboa, que é uma das capitais mais envelhecidas da Europa. Os idosos já representam mais de 20% da população portuguesa.