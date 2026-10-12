Contratos do SIRESP feitos pela Secretaria-Geral do MAI alvo de auditoria na IGAI

Numa resposta enviada à Lusa, o MAI refere o que o ministro Luís Neves determinou em junho à IGAI a abertura de um processo de inquérito para o apuramento de eventuais responsabilidades decorrentes dos procedimentos concursais promovidos pela Secretaria-Geral do MAI "no exercício das competências relativas à gestão da SIRESP, SA., no período entre abril de 2024 e maio de 2026".

"Por proposta da IGAI, este processo deu origem à abertura de uma auditoria", precisa o MAI, dando conta que esta auditoria ainda está a decorrer.

O MAI avança também que está a decorrer na IGAI um outro processo envolvendo a Secretaria-Geral do MAI sobre um contrato de tecnologia e equipamentos do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) às empresas NOS e Motorola.

Segundo o MAI, este inquérito foi aberto a pedido de Luís Neves após proposta da IGAI.

A auditoria e o inquérito surgem no seguimento de um processo disciplinar aberto pela IGAI em 2025 contra o antigo diretor técnico da empresa que gere o SIRESP, Carlos Leitão, após queixas apresentadas pelo ex-secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro.

Esse processo disciplinar acabou por ser arquivado.

Carlos Leitão regressou este mês à empresa responsável pelas comunicações de emergência do Estado, voltando a assumir a área de engenharia e tecnologia da empresa.

A resposta à Lusa sobre o inquérito e a auditoria surgem no dia em que o ministro da Administração Interna afastou Ricardo Carrilho da Secretaria-Geral do MAI e quando vários órgãos de comunicação social noticiam divergências deste com Luís Neves sobre o SIRESP.

O MAI justificou a exoneração de Ricardo Carrilho com a "reorganização da Secretaria-Geral, com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades do ministério, imprimindo uma nova orientação à gestão do serviço".

Luís Neves designou hoje o major-general da GNR Nuno Parreira da Silva para o cargo de secretário-geral do Ministério da Administração Interna.

Ricardo Carrilho estava na Secretaria-Geral do MAI desde 2014, como adjunto, tendo assumido funções de secretário-geral em janeiro de 2025.

O afastamento de Ricardo Carrilho acontece cerca de quatro meses depois de o secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro, se ter demitido do cargo depois de ser conhecida a renomeação do general Paulo Viegas Nunes para a liderança da empresa que gere o SIRESP.