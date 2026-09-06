Controlo de fronteiras em aeroportos. Recolha obrigatórias de dados biométricos em vigor

O Governo admite um aumento da pressão nos aeroportos, mas garante que foram reforçados os procedimentos para minimizar atrasos.





O diretor da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP garantiu à RTP que o sistema está pronto.





A partir de hoje, o sistema europeu de Entrada e Saída passa a registar a 100 por cento fotografias e impressões digitais.