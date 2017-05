Controlo de fronteiras em vigor até domingo

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é a entidade responsável pelo controlo das fronteiras aéreas, marítimas e terrestres, que são repostas por razões de segurança devido à visita do Papa a Fátima.



Todos os que entrarem ou saírem do país vão ter de apresentar cartão de cidadão ou passaporte, na passagem pelo controlo de documentos feita pelo SEF.



Estes serviços coordenam a operação e está a trabalhar em articulação com outras entidades, como explicou o diretor do SEF da região do centro ao jornalista Jorge Esteves, que está na fronteira de Vilar Formoso.



O Papa Francisco chega a Portugal na sexta-feira.