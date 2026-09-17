País
Controlo de fronteiras. Governo propõe suplemento de 160 euros para forças de segurança
A reunião entre Governo e as associações sindicais da PSP e GNR estava em suspenso durante a tarde desta quinta-feira. A RTP apurou que o executivo avançou com uma proposta de 160 euros de suplemento para a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras em 2026.
Segundo apurou a RTP, o suplemento de 160 euros para os elementos ligados ao controlo aeroportuário seria aplicado já em 2026, com retroativos a 1 de julho.
Em 2027, esse valor passaria a ser de 210 euros. Os sindicatos estão a avaliar se aceitam ou recusam a proposta apresentada esta tarde pelo ministro da Administração Interna.No entanto, segundo a proposta do Governo, o valor deste suplemento irá absorver outros suplementos que os elementos das forças de segurança possam já receber.
Por exemplo, agentes que recebem suplemento de patrulha ou de comando deixam de receber esses suplementos para passarem a receber o que foi agora proposto pelo Governo.
Antes da ronda de reuniões com o Governo, os sindicatos já argumentavam que o suplemento teria de ser vantajoso para os polícias.
Segundo as contas de vários sindicatos, a retirada de anteriores suplementos e a sua substituição por estes novos suplementos deverá representar, para cada elemento das forças de segurança, uma diferença de cerca 40 euros a mais.
Segundo as contas de vários sindicatos, a retirada de anteriores suplementos e a sua substituição por estes novos suplementos deverá representar, para cada elemento das forças de segurança, uma diferença de cerca 40 euros a mais.
Ricardo Rodrigues, da Associação de Sargentos da GNR, ainda não esteve reunido com o ministro da Administração Interna, mas já adiantou à RTP que os sindicatos terão de "ponderar todas as implicações", nomeadamente com o corte de suplementos anteriores, de patrulha, ronda ou comando.
Considerou que o valor da diferença - mais 40 euros - é "um valor muito parco face à responsabilidade de guarda de fronteira".