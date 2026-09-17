Controlo de fronteiras. Governo propõe suplemento de 160 euros para forças de segurança

Segundo apurou a RTP, o suplemento de 160 euros para os elementos ligados ao controlo aeroportuário seria aplicado já em 2026, com retroativos a 1 de julho.





Os sindicatos estão a avaliar se aceitam ou recusam a proposta apresentada esta tarde pelo ministro da Administração Interna. No entanto, segundo a proposta do Governo, o valor deste suplemento irá absorver outros suplementos que os elementos das forças de segurança possam já receber. Em 2027, esse valor passaria a ser de 210 euros.





Por exemplo, agentes que recebem suplemento de patrulha ou de comando deixam de receber esses suplementos para passarem a receber o que foi agora proposto pelo Governo.





Antes da ronda de reuniões com o Governo, os sindicatos já argumentavam que o suplemento teria de ser vantajoso para os polícias.



Segundo as contas de vários sindicatos, a retirada de anteriores suplementos e a sua substituição por estes novos suplementos deverá representar, para cada elemento das forças de segurança, uma diferença de cerca 40 euros a mais.





Ricardo Rodrigues, da Associação de Sargentos da GNR, ainda não esteve reunido com o ministro da Administração Interna, mas já adiantou à RTP que os sindicatos terão de "ponderar todas as implicações", nomeadamente com o corte de suplementos anteriores, de patrulha, ronda ou comando.





Considerou que o valor da diferença - mais 40 euros - é "um valor muito parco face à responsabilidade de guarda de fronteira".