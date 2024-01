Convenção Nacional do Chega arranca em Viana do Castelo

A reunião magna do Chega, a sexta em cinco anos de vida desta força política, arranca com a eleição da Mesa, seguindo-se um período de intervenções políticas, estando o sábado reservado para a apresentação das 31 moções temáticas e das propostas de alteração aos estatutos.No domingo de manhã decorrerão as votações para os órgãos nacionais, com o discurso de encerramento de André Ventura previsto para as 16h30 deste dia.Esta convenção, que vai juntar cerca de mil delegados (entre eleitos e inerências), decorre a dois meses das eleições legislativas, num ano em que estão marcadas também eleições regionais nos Açores, em 4 de fevereiro, e europeias, em 9 de junho.Esta convenção acontece depois de o Tribunal Constitucional ter invalidado a convocatória da última convenção, que decorreu há cerca de um ano.