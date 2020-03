Conversa Capital com Ana Trigo Morais, presidente da Sociedade Ponto Verde

Ana Trigo Morais considera que as pessoas têm de saber o que estão a pagar na fatura da água para o tratamento dos resíduos urbanos. Considera por isso que seria vantajoso investir no sistema de recolha porta a porta e nos eco centros. Defende que é preciso caminhar para um sistema em que cada cidadão paga por aquilo que se produz. Admite também que o aumento para o dobro da Taxa de Resíduos Sólidos - de 11 euros por tonelada para 22 - acabe por se repercutir no consumidor final, mas espera que este aumento seja investido na eficiência do sistema.A presidente da Sociedade Ponto Verde diz que o setor da reciclagem precisa de mais indústria e tem capacidade para absorver esse investimento. O parque que existe atualmente já não é suficiente e há materiais que têm de ser reciclados no estrangeiro porque em Portugal não há empresas habilitadas.Ana Trigo Morais não acredita que seja possível cumprir na totalidade as metas europeias de reciclagem. Ou nos "despachamos e aceleramos ou teremos dificuldade em cumprir as metas". Ao Parlamento pede que, antes de legislar, converse com quem está no setor. Apela a mais transparência, legislação mais simples, que seja possível cumprir e uma autoridade reguladora para o setor dos resíduos.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Ana Trigo Morais, presidente da Sociedade Ponto Verde, a Rosário Lira (Antena1) e Sara Ribeiro (Jornal de Negócios):