Conversas de Psicologia regressam a Coimbra com mais de dez oradores principais

Em 2020 e 2021, a iniciativa decorreu `online` e desde então não se realizava, estando agora de volta ao Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra para a sua nona edição, disse hoje à agência Lusa o presidente da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, Vítor Anjos.

Este ano, entretanto, os participantes poderão escolher entre participar da atividade presencialmente ou numa plataforma `online` e a expectativa é a de que este "seja o maior Congresso de sempre", com "cerca de um milhar de pessoas envolvidas, quer seja no `online`, quer seja no presencial", adiantou.

O evento vai reunir mais de uma dezena de oradores principais, para abordar temas como a Inteligência Artificial (as suas aplicações e envolvimentos com a ciência social e o comportamento humano), perturbações, ética, família e sexualidade.

Além de Portugal, até ao momento está previsto que o evento receba palestrantes do Brasil, Itália, Espanha, Angola e Estados Unidos.

"O público-alvo são os profissionais da área da psicologia e das ciências sociais, estudantes universitários e, uma característica quase única do Congresso, é que é aberto à comunidade civil que queira participar", sublinhou o presidente da entidade organizadora do evento.

Outra novidade é um pré-congresso, no dia 03 de novembro, "para um número muito reduzido de pessoas", preparado com um conjunto de atividades espalhadas pela cidade de Coimbra.

Será ainda realizada uma Feira com cerca de 20 stands, onde estarão produtos da área da psicologia, como livros e projetos a serem apresentados ou a representação de instituições.

A Feira "tem corrido muito bem nos outros anos e, este ano, há a certeza de que será mais um espaço de conhecimento e um espaço onde as pessoas podem adquirir ferramentas para aquilo que é o trabalho na área da psicologia".

A entrega do Prémio Carreira 2025, cujo vencedor será anunciado no futuro, é outra das medidas programadas.

As inscrições para o Congresso Internacional Conversas de Psicologia, este ano subordinado ao tema "Ciência e Relação: Conexão que Transforma", poderão ser feitas através de um site que estará em funcionamento em 15 dias.

O objetivo da iniciativa é "criar um espaço de reflexão internacional" e "colocar em discussão os estudos mais recentes", com a reunião de profissionais, alunos e pessoas de outras áreas sociais e abertura à comunidade civil, sustentou Vítor Anjos.