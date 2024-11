O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar acusou o INEM de não ter designado os trabalhadores para os serviços mínimos. O presidente do Instituto tinha admitido que um dos turnos do dia 4 ficou sem serviços mínimos depois de ter sido feita uma convocatória, mas o sindicato alega que essa convocatória foi feita três minutos antes do início do turno.