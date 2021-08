Coordenador da `task-force` lembra a famílias de férias que jovens têm de ser vacinados na área de residência

Vacinação de jovens em Madrid - Reuters

Há dois fins de semana que estão destinados à vacinação da faixa etária entre os 12 e os 15 anos. Em concreto, os dias 21 e 22 de Agosto, ou a 28 e 29 do mesmo mês. As segundas doses vão ser administradas exatamente três semanas depois, para que o processo fique concluído antes do início do próximo ano letivo. O vice-almirante Gouveia e Melo pede às famílias que estão de férias para se organizarem, já que os jovens só poderão tomar a vacina na respetiva área de residência.