Coordenador do STOP aguarda posição de Marcelo sobre protestos dos professores

Manuel de Almeida - Lusa

O STOP espera agora que Marcelo Rebelo de Sousa tome uma posição. Uma delegação do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação esteve, esta tarde, no palácio de Belém, no final de uma manifestação que juntou milhares de professores e de pessoal não docente que gritaram várias vezes "não paramos!"