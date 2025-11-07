COP30. Portugal quer "partilhar mecanismos de controlo e combate"

Um grupo de 49 países, incluindo Portugal, comprometeu-se a combater os incêndios florestais através da prevenção e de uma maior cooperação internacional. O compromisso foi assumido na Cimeira de preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima., afirmou o primeiro-ministro à margem da COP30, no Brasil, falando do aquecimento global e do aumento dos incêndios florestais.Além disso, não é possível "termos todos os países com toda a capacidade durante todo o ano, alocada a este fenómeno", referindo-se ainda aos incêndios.No compromisso “Chamado à Ação sobre Manejo Integrado do Fogo e Resiliência a Incêndios Florestais”, os signatários reconhecem que os incêndios são uma das manifestações mais dramáticas das alterações climáticas, afetam todos os Estados por igual e constituem um desafio que “nenhum país é capaz de enfrentar sozinho”."O que nós quereremos é partilhar conhecimento, partilhar experiência, mas também depois partilhar mecanismos de controlo e combate", disse ainda Montenegro.Foi por isso constituído um grupo de trabalho conjunto entre os governos para, “no contexto internacional, construir uma posição comum".