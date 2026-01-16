Cópias digitalizadas da obra completa de João César Monteiro podem ser vistas no grande ecrã

Cinema Nimas

É possível ver ou rever as longas e as curtas metragens, são projetada as cópias digitais restauradas da obra completa do cineasta português realizador de filmes como "Recordações da Casa Amarela" , "A Comédia de Deus" e "Branca de Neve".O produtor Paulo Branco era amigo e trabalhou com o realizador João César Monteiro, em entrevista à Antena 1 recorda quem foi o cineasta e salienta a importância de um ciclo com a obra completa.Além do Cinema Nimas em Lisboa, estão programadas também projeções do Ciclo João César Monteiro na Figueira da Foz, no Centro de Artes e Espetáculos e em Coimbra, no Teatro Académico de Gil Vicente.Contrariando a tendência de diminuição do número de espectadores, em sala de cinema, no ano passado, em 2025, o Cinema Nimas, em Lisboa registou 88.512 espectadores, foi um aumento de 31,5% em relação a 2024. São resultados que surpreendem. O produtor Paulo Branco divulgou os números, em conferência de imprensa.Paulo Branco está, também, satisfeito com o arranque do ano de 2026, as sessões do Ciclo João César Monteiro esgotam rapidamente.Perante o sucesso do Ciclo João César Monteiro que está a decorrer no cinema Nimas, em Lisboa e em várias salas do país, está previsto o prolongar o ciclo da obra completa do cineasta português que foi restaurada digitalmente.