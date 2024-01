Cor das patas suspende título de "Cão mais velho do mundo" a rafeiro português

Bobi morreu em outubro de 2023, alegadamente com 31 anos e 165 dias, de acordo com o comunicado do livro dos recordes na altura. O cão português tinha recebido, em fevereiro do ano passado, o título de “o cão mais velho de todos os tempos”.





No entanto, comparando as fotografias do rafeiro quando era mais jovem com as imagens mais recentes de Bobi, a diferença na cor das patas não é assim tão grande. Para além disso, nas fotografias mais recentes o animal “não parece apresentar sinais de um cão muito velho” e com “problemas de mobilidade”, sublinha um médico veterinário de lisboa, entrevistado pela AFP.





A investigação do Guinness Book of World Records continua e, enquanto não há conclusões, “decidimos suspender temporariamente os títulos de recorde do cão vivo mais velho e do cão mais velho de todos os tempos”, adianta um porta-voz a vários órgãos de comunicação social europeus. A suspensão do título ao rafeiro português é uma “decisão temporária”.





Bobi vivia numa casa em Conqueiros, distrito de Leiria, e, sendo rafeiro, teria uma esperança média de vida média entre os 12 e os 14 anos.