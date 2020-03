Coronavírus coloca celebrações pessoais, no exterior, em suspenso

Com o novo coronavírus a obrigar o recolhimento em casa, há jantares anulados, festas de aniversário canceladas e até casamentos que ficam em suspenso.



A jornalista Rita Fernandes falou com quem, por estes dias, já organizou festas de aniversário e jantares por videoconferência.



A repórter da Antena 1 ouviu também duas noivas que tinham casamento marcado para este mês, mas que tiveram de adiar o 'sim' por causa do vírus.