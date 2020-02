Coronavírus. Portugueses que estavam em Wuhan já chegaram a Lisboa

Em conferência de imprensa este domingo, momentos após a aterragem dos portugueses, a ministra da Saúde deu as boas vindas aos portugueses e explicou que o primeiro passo acontece no próprio aeroporto, onde decorre a avaliação individual dos repatriados pela equipa da sanidade internacional coordenada pela DGS, com os dois médicos que seguiram a bordo do C-130 e um terceiro que se juntou à equipa.





Se, durante esta fase, for identificado algum caso, este será imediatamente discutido através da linha telefónica de apoio ao médico. A sua eventual validação médica determinará se o caso deve ser enviado, de acordo com o protocolo de transporte, para um dos hospitais de referência, neste caso o Curry Cabral.





Se não for verificado nenhum caso, os repatriados serão transportados nas ambulâncias e carrinhas do INEM para um edifício próprio do hospital Pulido Valente para continuar o acompanhamento inicial.



Nesse hospital serão feitas colheitas de material biológico para testes laboratoriais realizados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge nas próximas horas. Os resultados destes exames permitirão saber se há pessoas infetadas.



Por razões de segurança, durante os próximos 14 dias o grupo de portugueses ficará em isolamento profilático, algo que “está em linha com o realizado por outros países”, de acordo com a ministra.



Os portugueses que escolherem ficar isolados não poderão receber visitas durante esse período. O Hospital Pulido Valente e o Parque da Saúde de Lisboa serão as unidades preparadas para os receber.

“Nós estamos a fazer exatamente aquilo que tem estado a ser recomendado a nível internacional, que é aconselhar os passageiros quando desembarcam”, explicou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, considerando que para já não razão para realizar um rastreio no momento da entrada no país.





Todos os dias o Ministério da Saúde fará emitir um boletim clínico. O avião que transportou os portugueses vai ser desinfetado.





A China elevou este domingo para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei.





(em atualização)