Corpo de mulher em "elevado estado" de decomposição dá à costa na Figueira da Foz

"Trata-se de um corpo feminino, mas não se consegue determinar a idade sequer, porque está em elevado estado de decomposição. A Polícia Judiciária esteve no local e está agora encarregue do caso", disse à agência Lusa Salvado Pires.

O corpo, que "pelo nível de decomposição se percebe estar há muito tempo na água", deu à costa na praia da Leirosa, na freguesia de Leirosa, concelho da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

Segundo o comandante, o alerta foi dado pelas 08:30, pelo número de emergência, 112, e no local estiveram Bombeiros Voluntários e Sapadores da Figueira da Foz e a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Paião, Figueira da Foz.

No local estiveram ainda elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária.