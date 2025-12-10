Corpo encontrado junto à PSP de Lisboa era de utente do hospital de São Francisco Xavier

A Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) anunciou, em comunicado, que o corpo encontrado esta quarta-feira nas imediações da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP de Lisboa era de um utente que tinha dado entrada no Hospital de São Francisco Xavier a 14 de novembro.



“Com base na informação que conseguimos apurar junto de fonte policial, esclarece-se que o corpo encontrado esta manhã com pulseira do Hospital de S. Francisco Xavier é de um utente que deu entrada no Serviço de Urgência desta ULS no dia 14 de novembro”, lê-se no comunicado.



A ULSLO explica que “o utente foi triado, observado, efetuou vários meios de diagnóstico e terapêutica, encontrando-se orientado e autónomo – e por isso sem necessidade de pulseira de localização”.



“Dado o facto de não responder a nova chamada para observação, os serviços tentaram contactar telefonicamente o utente e o contacto de referência, sem sucesso. Perante isso, foi feita notificação junto da PSP e foi considerado o abandono do SU pelo utente”, acrescenta.



A ULSLO assegura que desenvolveu todos os esforços, do ponto de vista assistencial e processual, para dar a resposta adequada a esta situação. A PSP encontrou o corpo pelas 11h00 desta quarta-feira junto à estrada do Forte Alto do Duque, perto do Hospital de São Francisco Xavier.



O cadáver tinha uma pulseira hospitalar e, segundo o jornal Correio da Manhã, encontrava-se em avançado estado de decomposição.



Em comunicado, a ULSLO expressou o seu profundo pesar por esta morte.