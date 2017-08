Corpos das vítimas portuguesas devem chegar a Lisboa segunda-feira

“Apelei ao Ministério da Defesa no sentido de disponibilizar um avião da Força Aérea, que na segunda-feira, se tudo correr como previsto, possa transportar os corpos para Portugal”.







José Luís Carneiro disse que às 12h00 de hoje estavam ainda por identificar cinco corpos.



"No diálogo que tive com o secretário das Relações Exteriores do Governo catalão, foi-nos dito que ainda havia cinco vítimas mortais por identificar, e que em relação aos feridos, embora tenha sido feita uma triagem que foi várias vezes verificada, nas unidades hospitalares, não seria de excluir, que eventualmente pudesse aparecer mais algum ferido, mas até ao momento não havia registo de qualquer português, entre esses feridos", declarou José Luís Carneiro.



O governo da Catalunha vai suportar as despesas com a trasladação dos corpos das vítimas portuguesas. A avó de 74 anos e a neta de 20.

Os corpos das duas portuguesas, que serão trasladados para Lisboa, seguindo depois para o município de Sintra, os documentos mais importantes estão já emitidos, realçou o secretário de Estado, que referiu que a Câmara de Sintra "também disponibilizou os seus serviços sociais para apoiar a família e os amigos, em caso de necessidade".