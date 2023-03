Corre uma petição a exigir a criação de creches para todos

Mais de 500 pessoas já assinaram uma petição que pede creche para todas as crianças. Foi criada por famílias que não têm onde deixar os filhos e exigem uma resposta do governo. A falta de vagas em creches verifica-se em todo o país. A capacidade instalada tem de duplicar para abranger todas as crianças. O Governo diz que serão criadas 20 mil novas vagas até 2026.