País
Correção de exames. Ministério autoriza pagamento de mais de 2,6 milhões a professores
A medida do Ministério da Educação retoma uma prática abandonada há 15 anos.
O Governo autorizou o pagamento de mais de 2,6 milhões de euros aos professores que corrigiram os exames nacionais do Ensino Secundário nas duas fases deste ano.
A medida, sublinha o gabinete do ministro da Educação, Fernando Alexandre, "visa reconhecer e compensar empenho, disponibilidade e profissionalismo dos professores classificadores".
“Este reconhecimento é ainda mais justo este ano, tendo em conta a generalização da classificação eletrónica, processo que decorreu, na 1ª fase, com constrangimentos e perturbações que dificultaram o trabalho”, refere.
A indicação dos montantes a pagar resulta do apuramento realizado pelo JNE ao número de provas ou itens classificados por cada professor.
Um euro por cada item classificado em suporte digital
De acordo com o Ministério da Educação, foram mobilizados mais de 11 mil docentes na primeira fase e mais de 4.500 na segunda, num processo que envolveu a classificação de mais de 2,5 milhões de itens.
O Governo determinou o pagamento de um euro por cada item classificado em suporte digital e de dez euros por cada exame classificado em papel (Geometria Descritiva e de Desenho A) na 1ª e 2ª fases e na época extraordinária.
Quanto aos processos de reapreciação, foi definido o pagamento de 12 euros por prova. Relativamente aos processos de reclamação, haverá uma compensação aos professores especialistas de 18 euros por exame.
Nos casos de reapreciações e de reclamações, os pagamentos já estavam previstos na legislação e serão efetuados pelo Júri Nacional de Exames, nos termos habituais.
Quanto aos processos de reapreciação, foi definido o pagamento de 12 euros por prova. Relativamente aos processos de reclamação, haverá uma compensação aos professores especialistas de 18 euros por exame.
Nos casos de reapreciações e de reclamações, os pagamentos já estavam previstos na legislação e serão efetuados pelo Júri Nacional de Exames, nos termos habituais.