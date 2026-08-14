Correção de exames. Ministério autoriza pagamento de mais de 2,6 milhões a professores

Correção de exames. Ministério autoriza pagamento de mais de 2,6 milhões a professores

A medida do Ministério da Educação retoma uma prática abandonada há 15 anos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, no Parlamento | Tiago Petinga - Lusa

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O Governo autorizou o pagamento de mais de 2,6 milhões de euros aos professores que corrigiram os exames nacionais do Ensino Secundário nas duas fases deste ano.

“O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, assinou a autorização para o pagamento de 2.674.705 de euros aos professores que classificaram este ano os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados nas 1ª e 2ª fases, permitindo que os respetivos montantes possam ser pagos aos docentes no vencimento de agosto”, lê-se em comunicado.As escolas podem, a partir desta sexta-feira, pedir as verbas necessárias para que os pagamentos sejam processados já no salário de agosto.

A medida, sublinha o gabinete do ministro da Educação, Fernando Alexandre, "visa reconhecer e compensar empenho, disponibilidade e profissionalismo dos professores classificadores".

O ministro relembra que estes docentes “asseguraram a classificação de um volume muito significativo de provas e de itens, com prazos exigentes e respeitando os critérios e os procedimentos definidos pelo Júri Nacional de Exames (JNE)”.

Este reconhecimento é ainda mais justo este ano, tendo em conta a generalização da classificação eletrónica, processo que decorreu, na 1ª fase, com constrangimentos e perturbações que dificultaram o trabalho”, refere.

A indicação dos montantes a pagar resulta do apuramento realizado pelo JNE ao número de provas ou itens classificados por cada professor.
Um euro por cada item classificado em suporte digital

De acordo com o Ministério da Educação, foram mobilizados mais de 11 mil docentes na primeira fase e mais de 4.500 na segunda, num processo que envolveu a classificação de mais de 2,5 milhões de itens.

O Governo determinou o pagamento de um euro por cada item classificado em suporte digital e de dez euros por cada exame classificado em papel (Geometria Descritiva e de Desenho A) na 1ª e 2ª fases e na época extraordinária.

Quanto aos processos de reapreciação, foi definido o pagamento de 12 euros por prova. Relativamente aos processos de reclamação, haverá uma compensação aos professores especialistas de 18 euros por exame.

Nos casos de reapreciações e de reclamações, os pagamentos já estavam previstos na legislação e serão efetuados pelo Júri Nacional de Exames, nos termos habituais.

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