Correção de exames. Ministério autoriza pagamento de mais de 2,6 milhões a professores

O Governo autorizou o pagamento de mais de 2,6 milhões de euros aos professores que corrigiram os exames nacionais do Ensino Secundário nas duas fases deste ano.





As escolas podem, a partir desta sexta-feira, pedir as verbas necessárias para que os pagamentos sejam processados já no salário de agosto.

A medida, sublinha o gabinete do ministro da Educação, Fernando Alexandre, "visa reconhecer e compensar empenho, disponibilidade e profissionalismo dos professores classificadores".





“Este reconhecimento é ainda mais justo este ano, tendo em conta a generalização da classificação eletrónica, processo que decorreu, na 1ª fase, com constrangimentos e perturbações que dificultaram o trabalho”, refere.





A indicação dos montantes a pagar resulta do apuramento realizado pelo JNE ao número de provas ou itens classificados por cada professor.

Um euro por cada item classificado em suporte digital

De acordo com o Ministério da Educação, foram mobilizados mais de 11 mil docentes na primeira fase e mais de 4.500 na segunda, num processo que envolveu a classificação de mais de 2,5 milhões de itens.





O Governo determinou o pagamento de um euro por cada item classificado em suporte digital e de dez euros por cada exame classificado em papel (Geometria Descritiva e de Desenho A) na 1ª e 2ª fases e na época extraordinária.



Quanto aos processos de reapreciação, foi definido o pagamento de 12 euros por prova. Relativamente aos processos de reclamação, haverá uma compensação aos professores especialistas de 18 euros por exame.



Nos casos de reapreciações e de reclamações, os pagamentos já estavam previstos na legislação e serão efetuados pelo Júri Nacional de Exames, nos termos habituais.





“O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, assinou a autorização para o pagamento de 2.674.705 de euros aos professores que classificaram este ano os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados nas 1ª e 2ª fases,”, lê-se em comunicado.O ministro relembra que estes docentes “asseguraram a classificação de um volume muito significativo de provas e de itens, com prazos exigentes e respeitando os critérios e os procedimentos definidos pelo Júri Nacional de Exames (JNE)”.