Correios abrem este Natal duas Lojas dos Sonhos

Aberta durante o mês de dezembro, a Loja dos Sonhos, além da componente solidária, vai transmitir toda a magia que se vive nesta quadra, com várias atividades para os mais pequenos, que vão desde escrever a carta ao Pai Natal à possibilidade de tirarem fotografias.







Quanto às cartas para o senhor de barbas brancas, este ano, podem ser escritas em papel ou em formato digital.

A Antena 1 foi de visita à Loja dos Sonhos de Natal nos Restauradores, em Lisboa.

A Loja dos Sonhos de Natal dos CTT está aberta em Lisboa (Restauradores) e no Porto (Palácio dos Correios), até ao final do mês.







Para ajudar à realização de todos os desejos, os CTT pediram a crianças até aos 12 anos, de várias dezenas de instituições de solidariedade, de norte a sul do país e ilhas para escreverem as suas cartas ao Pai Natal, com os presentes que mais gostariam de receber.



Todas as cartas expostas na Loja dos Sonhos estão disponíveis no site do Pai Natal Solidário, que todos os anos recebe cerca de duas mil cartas.







Os interessados em participar nesta iniciativa têm apenas de entrar em painatalsolidario.pt , selecionar a carta que pretendem “apadrinhar” e indicar o seu nome e o e-mail para fazer a reserva. Depois, dispõem de três dias úteis para passar em qualquer Loja CTT e entregar o presente, indicando o número da respetiva carta.

Uma reportagem para ouvir, em formato alargado, nodesta terça-feira, depois das notícias das 13h00 na Antena 1.