Corrida aos testes Covid. Escassez de farmácias aderentes leva a listas de espera

O governo anunciou que cada residente em Portugal pode fazer até quatro testes gratuitos por mês.



Por todo o país, há no entanto apenas 200 farmácias aderentes e mais de uma centena de concelhos ficaram de fora.



No Algarve são apenas três as farmácias com testes gratuitos e a lista de espera vai já até Agosto.