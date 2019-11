Corte de estrada na EN120 devido a acidente em Santiago do Cacém

Santiago do Cacém, Setúbal, 01 nov 2019 (Lusa) -- A estrada nacional 120 (EN120) está hoje cortada, desde as 11:15, na localidade de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, Setúbal, devido a uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros, que resultou numa vítima grave.