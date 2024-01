Corte de água e agricultura no Algarve. "A morte do sector não é de certeza"

No final do encontro, o ministro do Ambiente e a ministra da Agricultura deverão anunciar as medidas adotadas para reduzir o consumo de água na região algarvia.





Os agricultores não se conformam e falam em cortes incomportáveis.Em entrevista à Antena 1, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, acredita que estes cortes no abastecimento de água não vão implicar a morte do sector agrícola. Mas vão condicionar a produção.