Nuno Patrício - RTP

A Agência Portuguesa do Ambiente garante que as restrições ao abastecimento de água anunciadas para fazer face à situação de seca no Algarve são para ir "calibrando e ajustando" mediante as condições meteorológicas e a aferição da "eficácia das medidas", explicou o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, em declarações à Antena1