Costa: Antes da regionalização avançar, portugueses têm de ganhar confiança no sistema

O primeiro-ministro sublinha que este debate público não pode ter fantasmas do passado e que é preciso fazer ver aos portugueses que a regionalização não se vai limitar a criar mais cargos políticos nem descontrolar a despesa pública.

O primeiro-ministro revelou hoje que a eleição das Comissões de Coordenação avança no início de 2020, "para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes". Uma eleição indireta com um amplo colégio eleitoral."Já no primeiro semestre 2020, queremos que seja possível proceder ao reforço da legitimidade democrática para que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional [CCDR] possam assumir plenamente o desenvolvimento de estratégias regionais. Este é o momento certo e não deve haver qualquer tipo de adiamento. Este não é o passo que todos anseiam, mas é o que desde já deve ser dado para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes", afirmou António Costa, no encerramento do XXIV da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Vila Real.