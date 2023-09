Costa anuncia devolução de propinas por cada ano de trabalho em Portugal

António Costa fez este anúncio na Academia Socialista, o evento de rentrée do PS, que decorre em Évora até domingo.Uma vez que os valores das propinas podem variar, o Governo fixou o valor em 1.500 euros por cada ano de mestrado concluído.“No primeiro ano de trabalho, no primeiro ano em que as pessoas declaram o seu rendimento, o IRS será zero e haverá total isenção de IRS para que todos possam começar o início da sua vida”, adiantou.No segundo ano, os beneficiários desta medida pagarão 25 por do IRS que teriam que pagar. No terceiro e no quarto só pagarão metade e no quinto ano terá de ser pago 75 por do imposto.Houve medidas também a nível dos transportes.Para além destas medidas, António Costa anunciou ainda que os jovens que façam 18 anos vão receber um “cheque-livro” e aqueles que completem escolaridade obrigatória vão receber um passe que irá permitir ter “uma semana na rede das pousadas de juventude e quatro bilhetes de viagem na CP”.