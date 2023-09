Costa deseja "maiores felicidades" a Américo Aguiar que se torna hoje cardeal

"No dia em que recebe do Papa Francisco as insígnias de Cardeal, desejo as maiores felicidades a D. Américo Aguiar. É um sinal do reconhecimento do seu mérito e trabalho", lê-se numa mensagem na conta oficial do chefe do executivo português na rede social X (antigo Twitter).

Costa acrescenta que Américo Aguiar "vai para uma Diocese muito importante e exigente, Setúbal, onde seguramente também fará um excelente trabalho".

O bispo Américo Aguiar torna-se hoje no 47.º cardeal português, no consistório ordinário público, o nono do Papa Francisco, a que vai presidir na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Américo Aguiar, novo bispo de Setúbal, tem 49 anos.

Ordenado sacerdote em 2001, sendo integrado na Diocese do Porto, nesta desempenhou vários cargos, como pároco e vigário-geral. Foi também diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa e presidente da Irmandade dos Clérigos, antes de ingressar na Diocese de Lisboa, onde foi bispo auxiliar.

Hoje, além de Américo Aguiar, são criados mais 17 cardeais eleitores.