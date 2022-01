Costa: "exercício do direito de voto tem de ser seguro para todos"

O @govpt enviou um pedido urgente ao Conselho Consultivo da PGR, para saber se as pessoas isoladas estão impedidas de ir votar. O exercício do direito de voto tem de ser seguro para todos. Procuraremos que estejam asseguradas as condições para o exercício do voto em segurança. pic.twitter.com/CmgKbRG7QJ — António Costa (@antoniocostapm) January 5, 2022

O primeiro-ministro falou na reunião de hoje no Infarmed sobre um pedido de clarificação feito pelo governo à direção-geral da Saúde. O governo pretende que a DGS "clarifique a norma sobre confinamento em ambiente escolar". Está em causa saber se um aluno infetado obriga o confinamento de todos os outros colegas de turma.Quanto ao ato eleitoral numa altura em que muita gente pode estar em isolamento, o primeiro-ministro admite que pretende clarificar como compatibilizar o isolamento profilático e o exercício do direito de voto.Numa mensagem nas redes sociais, António Costa defendeu que "o exercício do direito de voto tem de ser seguro para todos", como descreve o jornalista João Alexandre.