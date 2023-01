Costa garante que vai chegar ao fim da "maratona" da legislatura

Segundo António Costa, o Governo apresentou os resultados do ano passado, com um crescimento do PIB de 6,7%, maior do que o previsto.

"Foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu. Conseguimos manter o emprego e continuar a fazer diminuir o desemprego. Hoje há mais meio milhão de portugueses a trabalhar do que havia em 2015", referiu o primeiro-ministro.





O jornalista da Antena 1 Joaquim Reis registou as declarações de António Costa.