Costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso vermelho devido à agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado de tempo no Arquipélago da Madeira entre esta sexta-feira às 8h00 e domingo às 12h00.

A agitação marítima, segundo explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado, não está diretamente relacionada com a depressão Emilia, tendo sido gerada por outras depressões muito cavadas presentes no Atlântico Norte.

A Proteção Civil avisou, em comunicado, que na costa norte e Porto Santo são esperadas ondas de Noroeste com quatro a cinco metros, aumentando gradualmente até aos 7,5 metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.



"Na costa sul esperam-se ondas do quadrante oeste com quatro a cinco metros, aumentando para cinco a seis metros na parte oeste da ilha da Madeira até à tarde do dia 13 de dezembro (sábado), podendo atingir dez metros de altura máxima", acrescentou.

Por este motivo, o IPMA emitiu aviso vermelho na costa norte da ilha da Madeira e Porto Santo, "com o período mais gravoso entre o final da tarde de dia 12 e o final da tarde de dia 13".



O arquipélago da Madeira está também sob aviso laranja devido à previsão de vento forte a muito forte de norte nos extremos leste e oeste, com rajadas até 110 quilómetros por hora entre as 12h00 desta sexta-feira e as 18h00 de sábado.



Já a precipitação será "por vezes forte e persistente" e poderá ser de granizo e acompanhada de trovoada entre a manhã de sexta-feira e a manhã de sábado "na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira", referiu a Proteção Civil.

Para as regiões montanhosas da ilha da Madeira, o IPMA emitiu um aviso amarelo de queda de neve acima dos 1.500 metros de altitude que termina às 9h00 de sábado.Aviso laranja em vários distritos

Para Portugal continental, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 18h00 desta sexta-feira e as 9h00 de sábado, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir altura máxima de 11 metros.

Estes distritos passam depois a aviso amarelo devido ao estado do mar entre as 9h00 e as 18h00 de sábado.

Foi também emitido aviso laranja para Castelo Branco e Guarda por causa da queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros até às 0h00 de sábado.

O IPMA colocou ainda a amarelo os distritos da Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco e Coimbra até às 15h00 desta sexta-feira e Évora, Faro, Setúbal, Beja e Portalegre até às 18h00 devido à previsão de chuva, que poderá ser pontualmente forte.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, enquanto o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

