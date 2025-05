Costa norte da Madeira sob aviso laranja devido à agitação marítima

Num comunicado, o IPMA avisou que são esperadas "ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima".

Após o sinal laranja ser baixado, a costa norte da ilha da Madeira vai continuar sob aviso amarelo pelo menos até às 21:00, esperando-se ondas de noroeste com quatro a 5 metros de altura.

Um alerta semelhante está já em vigor também na costa sul da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Além disso, toda a Região Autónoma da Madeira vai estar sob aviso amarelo pelo menos até às 18:00 devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada.

O IPMA emitiu ainda o aviso amarelo para as costas norte e sul da ilha da Madeira e para a ilha de Porto Santo devido ao vento, que poderá atingir rajadas de até 75 quilómetros por hora. Este alerta estará em vigor pelo menos até às 18:00.

Devido à situação meteorológica, a Porto Santo Line, concessionária da linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, que utiliza o navio Lobo Marinho, decidiu cancelar as viagens de hoje, com saída prevista do Funchal às 08:00 e do Porto Santo às 20:00.

Para colmatar a situação, a Porto Santo Line apresenta como alternativas de viagens extra na sexta-feira, com saídas do Funchal às 08:00 e 19:00 e regressos do Porto Santo às 12:00 e 22:30.