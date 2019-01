Partilhar o artigo Costa para Cristas: "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno" violência Imprimir o artigo Costa para Cristas: "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno" violência Enviar por email o artigo Costa para Cristas: "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno" violência Aumentar a fonte do artigo Costa para Cristas: "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno" violência Diminuir a fonte do artigo Costa para Cristas: "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno" violência Ouvir o artigo Costa para Cristas: "Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno" violência