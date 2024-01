Costa sul e regiões montanhosas da Madeira sob aviso laranja devido à chuva e vento

Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira estão a ser afetados pela depressão Irene com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia de quarta-feira.

De acordo com o IPMA, a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até às 15:00 de hoje, e por causa do vento de sudoeste com rajadas de 120 quilómetros por hora até às 12:00 de hoje.

O IPMA colocou também a costa sul sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas com 5 a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros entre as 09:00 e as 15:00 de hoje, passando depois a amarelo entre as 15:00 de hoje e as 12:00 de quarta-feira.

A costa norte da ilha da Madeira está sob aviso amarelo devido à chuva por vezes forte até às 15:00 de hoje por causa do vento, com rajadas até 90 quilómetros por hora, até às 12:00 de hoje.

O IPMA emitiu também para a ilha do Porto Santo aviso amarelo de chuva forte (até às 15:00 de hoje), de vento (até às 18:00 de hoje) e agitação marítima (até às 12:00 de quarta-feira).

Em Portugal continental, o IPMA colocou hoje todos os distritos (18) sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes a partir das 18:00 de hoje e até às 12:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal sob aviso laranja entre as 09:00 e as 15:00 de quarta-feira por causa da agitação marítima.

No arquipélago dos Açores, o IPMA colocou o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 18:00 de hoje e do vento até às 21:00 de hoje.

O grupo central (S. Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira) também está sob aviso amarelo devido à chuva (até às 21:00 de hoje) e vento (18:00 de hoje).

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para o grupo ocidental por causa do vento forte até às 15:00 de hoje.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.