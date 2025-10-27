EM DIRETO
Costureiras do Hospital de Santa Maria cuidam da saúde do Planeta

Entre agulhas e linhas não-cirúrgicas, cinco costureiras do Hospital de Santa Maria dão nova vida a milhares de peças de roupa que teriam como destino o lixo. No piso zero do Hospital, as costureiras enfrentam o desafio diário de reaproveitar a roupa que chega todos os dias da lavandaria. Em média são recuperadas cerca de 3500 peças por mês neste serviço.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

Arlinda Brandão - Antena 1

Por dia, são cerca de seis toneladas de roupa dos hospitais Santa Maria e Pulido Valente, que integram a Unidade Local de Saúde Santa Maria que são enviadas para lavagem, a maioria lençóis, pijamas dos doentes e vestuário cirúrgico.

Tenta-se dar o máximo de vida útil às peças de roupa, evitando gastos ao Hospital com a compra de roupa nova. 
Com esta medida de gestão sustentável de residuos, incentiva-se a economia circular, cuidando-se da saúde do Planeta.

