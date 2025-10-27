Costureiras do Hospital de Santa Maria cuidam da saúde do Planeta
Entre agulhas e linhas não-cirúrgicas, cinco costureiras do Hospital de Santa Maria dão nova vida a milhares de peças de roupa que teriam como destino o lixo. No piso zero do Hospital, as costureiras enfrentam o desafio diário de reaproveitar a roupa que chega todos os dias da lavandaria. Em média são recuperadas cerca de 3500 peças por mês neste serviço.
Arlinda Brandão - Antena 1
