Costureiras do Hospital de Santa Maria cuidam da saúde do Planeta

Por dia, são cerca de seis toneladas de roupa dos hospitais Santa Maria e Pulido Valente, que integram a Unidade Local de Saúde Santa Maria que são enviadas para lavagem, a maioria lençóis, pijamas dos doentes e vestuário cirúrgico.

Tenta-se dar o máximo de vida útil às peças de roupa, evitando gastos ao Hospital com a compra de roupa nova.

Com esta medida de gestão sustentável de residuos, incentiva-se a economia circular, cuidando-se da saúde do Planeta.



