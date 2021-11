Covid-19. 89% dos vacinados têm boa imunidade celular ao fim de seis meses

É o primeiro resultado de um estudo à imunidade celular contra a Covid-19. Mostra que a grande maioria dos vacinados, 89 por cento, mantém uma boa proteção contra o vírus, ao contrário do que acontece com os anticorpos. O estudo leva a assinatura do Centro Hospital do Médio Tejo e vai ser apresentado em Barcelona.