Covid-19. Abertas mais vagas para auto-agendamento da vacina

Vão ser abertas mais vagas ainda hoje e nos próximos dias para o auto- agendamento da vacinação contra a Covid-19. A garantia é dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, depois de terem esgotado das vagas em alguns concelhos, nomeadamente no Norte do país.