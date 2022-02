Covid-19. Aberto autoagendamento de crianças dos 5 aos 11 anos

O processo de vacinação decorrerá "no sábado, dia 19 de fevereiro, na parte da manhã, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", adiantam os SPMS em comunicado.

Em simultâneo, irá decorrer a administração de segundas doses pediátricas a crianças elegíveis a quem não tenha sido possível administrar a vacina nos dias 5 e 6 de fevereiro, sendo que, neste caso, o agendamento é feito centralmente através de SMS (2424), acrescenta.

O pedido de agendamento está disponível em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, 80.147 crianças, entre os 5 e os 11 anos, têm a vacinação primária completa e 327.905 já receberam a primeira dose.

A covid-19 provocou pelo menos 5.823.938 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.620 pessoas e foram contabilizados 3.111.858 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.