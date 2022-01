Covid-19. Absentismo escolar e laboral vai aumentar na próxima semana

Vai aumentar o absentismo escolar e laboral na próxima semana assim como a mortalidade e a pressão sobre todos os sistemas de saúde. O alerta é do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Na análise das Linhas Vermelhas para a Covid-19, são relatados quase 6.500 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias com tendência crescente em todas as regiões.