Covid-19. Acesso ao certificado por via digital esteve bloqueado durante o dia de ontem

No dia em que o certificado digital voltou a ser exigido para entrar em vários espaços, o acesso digital ao documento ficou bloqueado. Um fator com implicações na entrada em lares ou hospitais, restaurantes, hotéis e nas próprias fronteiras. A RTP pediu esclarecimentos aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, mas não obteve explicações.